Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси. Об этом говорится на официальной странице МИД Канады.

«Способность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси очень ограничена. Если вы находитесь в Беларуси, следует покинуть страну коммерческим транспортом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что канадцам следует избегать путешествий в Беларусь из-за риска выборочного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной.