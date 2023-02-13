Подрядчика строительства одного из жилых домов, рухнувшего в турецкой провинции Хатай после землетрясений, задержали в турецкой провинции Анталья, а затем суд отправил его под арест. Об этом сообщил портал Lider Bursa в понедельник, 13 февраля.

Как отмечается в материале, подрядчик был задержан в отеле, где он притворялся пострадавшим от катастрофы.

«Омер Джихан, владелец Cihan İnşaat, подрядчика строительства здания Tower Apartment, которое было разрушено в Хатае в результате землетрясения в Кахраманмараше, был задержан 12 февраля в отеле, где останавливались пострадавшие от землетрясения», — сообщили СМИ.

Добавляется, что Джихан вместе со своей семьей готовился бежать за границу в ближайшее время.