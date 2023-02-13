Сотрудники МЧС Азербайджана устанавливают временные палатки для жителей г. Кахраманмараш в братской Турции, где произошло землетрясение, сообщает АПА.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают отправленные из Азербайджана палатки в квартале Догукенд в Кахраманмараше.

Старший консультант Управления по связям с общественностью МЧС Тургай Аббаслы сказал в интервью журналистам, что разбивается городок из 100 палаток для пострадавших от землетрясения.

«По поручению Президента Ильхама Алиева, в связи с землетрясением, произошедшим в братской Турции, в эту страну отправлена гуманитарная помощь. До настоящего времени со стороны МЧС в Турцию отправлено 10 самолетов, 3 колонны автомобилей (39 автомобилей). Автомобили доставили палатки, генераторы и другую необходимую помощь», — отметил он.

Тургай Аббаслы также добавил, что помощь, отправляемая МЧС Азербайджана в братскую Турцию, будет продолжена.