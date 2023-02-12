Здесь происходит человеческая трагедия. Это величайшее бедствие, которое когда-либо видел мир. Азербайджан рядом с нами в это трудное время.

Об этом сказал в воскресенье ответственный сотрудник отдела гуманитарной дипломатии турецкого Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Мехмет Алтынташ, сообщает Trend.

«Мы всегда находимся в солидарности с нашими азербайджанскими братьями. Действительно, самую большую помощь нам оказали снова азербайджанцы. Вся Турция говорит о гражданине Азербайджана, который погрузил свои домашние вещи в свою старую машину и привез их для помощи. Мы всегда чувствуем поддержку азербайджанцев», — сказал он.