Индия доставила в воскресенье более 23 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию.

Об этом сообщил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

Помощь Сирии оказывается в рамках операции индийских властей, получившей название «Дост» (перевод с хинди «друг»).

«Седьмой рейс операции «Дост» прибыл в Сирию с более чем 23 тоннами гуманитарной помощи, включая генераторные установки, солнечные лампы, лекарства для неотложной и критической помощи, а также расходные материалы для ликвидации последствий стихийных бедствий», — написал Багчи в Twitter.