Украина должна вступить в состав Евросоюза (ЕС) через два года. Такие сроки назвал президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на инвестиционном форуме, организованном американским банком JP Morgan.

«Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет. Мы должны быть в ЕС через два года», — сказал президент Украины.

По его словам, некоторые считают, что до вступления Украины в ЕС должно пройти еще 30 или 50 лет. В связи с этим Зеленский с иронией пожелал всем долгой жизни, подчеркнув, что хочет как можно быстрее завершить процесс вступления Украины в ЕС.