«Самолеты с помощью из Азербайджана бесперебойно доставляют необходимые нам палатки и другие принадлежности». — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов вместе со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, находящимся сейчас в Кахраманмараше, передает Trend.

«Мы очень благодарны за эту помощь. Когда я выразил благодарность за это, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что в этом нет необходимости, так как мы братья, мы одна нация, два государства, и Азербайджан воспринимает горе и боль Турции как свое собственное горе и боль», — сказал он.

Мевлют Чавушоглу отметил, что помимо спасательных сил и медицинской помощи, в Турцию направляются и дополнительные палатки.