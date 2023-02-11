Статистика ежедневно обновляется. До сегодняшнего дня из зоны землетрясения в Азербайджан были эвакуированы 438 человек.

Как сообщает командированный в зону землетрясения корреспондент АПА, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Министр отметил, что изучается ситуация с лицами, которые обратились недавно.

«По имеющейся у нас статистике, в землетрясении погибли пять граждан Азербайджана. Есть еще граждане, которые не найдены, и о которых мы не смоглипока получить информацию», — сказал министр.