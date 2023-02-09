Канцлера Германии Олафа Шольца приходится заставлять помогать Киеву военными поставками.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Spiegel.

«Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и сложно. Мне приходится заставлять его (Олафа Шольца — Ред.) помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — добавил он.

На фоне дискуссий о поставках вооружений Киеву отношения с Германией переживают сложные времена, считает президент Украины.