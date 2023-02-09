Группа конгрессменов США внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине, следует из проекта документа, обнародованного одним из авторов резолюции — членом палаты представителей республиканцем Мэттом Гетцем, передает РИА Новости.

Подписи под документом, получившим название «Резолюция об усталости от Украины», помимо Гетца поставили еще 10 конгрессменов. Проект резолюции, среди прочего, содержит требование к властям США «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине», а также призыв ко всем сторонам конфликта к достижению мирного урегулирования.

Многостраничный проект содержит исчерпывающее перечисление всех пакетов военной и финансовой помощи, которую Вашингтон выделил Киеву с начала текущего года. В нем также приводятся высказывания должностных лиц Пентагона, заявлявших, что такого рода поставки привели к «значительному истощению» арсеналов самих США, ослабив их военный потенциал в случае развязывания вооруженного конфликта с их участием.