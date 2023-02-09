В Дарницком районе Киева раздался взрыв на территории бывшего завода.

Об этом сообщил мэра Киева Виталий Кличко.

Согласно данным Киевской городской военной администрации, предварительно известно, что взорвался газовый баллон.

«По предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы, один человек погиб», — пишет Кличко.

Трех человек удалось вытащить из-под завалов, сейчас им оказывается медицинская помощь.

По словам городского головы, в результате взрыва произошло разрушение здания на площади 500 кв. м.