В результате сокрушительного землетрясения экономический ущерб Турции, вероятно, превысит 2 млрд и может достичь 4 млрд долларов.

Такой прогноз дают аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings.

При этом страховые выплаты будут в разы ниже — около 1 млрд долларов из-за низкого страхового покрытия пострадавших регионов. Большая часть из этой суммы будет покрыта за счет перестраховочных компаний.

По данным агентства, Турецкий пул страхования от стихийных бедствий (TCIP), созданный после землетрясения в Измите в 1999 году, покрывает только ущерб, нанесенный зданиям в городах, но не охватывает страхование жизни.