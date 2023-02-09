Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил специальный борт в пострадавший от землетрясения турецкий город Газиантеп в целях оказания неотложной помощи, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Наряду с партией гуманитарной помощи в Турцию прилетели свыше 70 медиков и спасателей. Планируется развертывание мобильного госпиталя с девятью отдельными подразделениями на площади, равной одному гектару, где будут работать 50 сотрудников медотряда Минобороны, говорится в сообщении.