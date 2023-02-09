Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в провинцию Газиантеп.

Об этом сообщает Anadolu.

Глава государства накануне побывал в городе Кахраманмараш и районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, в городах Хатай и Искендерун провинции Хатай, а также в городе Адана, где был проинформирован о ходе спасательных работ.

Самолет с главой турецкого государства на борту вылетел в Газиантеп из Анкары.

Реджеп Тайип Эрдоган встретился в аэропорту Газинтепа с сотрудниками Фонда Гейдара Алиева, которые по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой доставили гуманитарную помощь в Турцию.

Передав соболезнования президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в связи с произошедшей трагедией, представитель Фонда Эльвин Асланов отметил, что в эти дни весь азербайджанский народ, все организации страны мобилизовали силы для оказания необходимой помощи братской стране.

Далее по программе, турецкий лидер посетит провинции Килис и Османийе.