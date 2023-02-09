Заместитель начальника Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Эльхан Асадов заявил, что мнения о том, что рельеф и тектоническое строение Баку не позволяют строить здания выше 9 этажей, необоснованны.

Заместитель начальника Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве в интервью АПА сказал, что до 2010 года на территории страны разрешалось строительство домов до 39 метров с железобетонными каркасами:

«После совершенствования строительных норм уже допускается строительство железобетонных монолитных каркасных зданий со связями высотой 58 метров. Сегодня даже в Азербайджане с применением металлоконструкций можно возводить здания высотой 75 метров и выше. С технической точки зрения здесь нет никаких препятствий. Только все должно делаться в рамках норм и правил. После работы в данном районе геологи определяют, какое здание должно быть построено в этом районе. Не имеет значения, сколько в нем этажей.

Если генеральный план позволяет, проектировщик должен рассчитать на требуемые баллы, если он проектирует здание в 20-30, а то и 40-50 этажей. С точки зрения градостроительства рассматривается, можно ли выдать разрешение на строительство высотных зданий в Баку. С технической точки зрения, если проектирование было выполнено правильно, а строительство велось в соответствии с проектом, никаких проблем не должно быть. Вы, наверное, помните землетрясение, имевшее место в Японии в последние годы. Произошло землетрясение силой около 9 баллов, и, как видите, ни одно из 70-90-этажных зданий не рухнуло. Обрушились малоэтажные старые здания. Человеческие жертвы были в основном из-за цунами, вызванным землетрясением. А значит, проектирование было выполнено правильно, и строительные работы также были выполнены в соответствии с проектом».

Кроме того, Эльхан Асадов отметил, что в Баку не ведется строительство в образовавшихся после землетрясения разломах и добавил, что есть карта оползневых зон Баку: «Эта карта составлена Геологоразведочной службой Министерства экологии и природных ресурсов. Строительство в этих районах остановлено. В виде исключения там могут быть построены важные государственные объекты. И то после того, как будут приняты определенные подготовительные меры. Также в нескольких районах Баку есть разломы, образовавшиеся после землетрясения, и сегодня в этих районах строительство не ведется. Такая ситуация сложилась на улице Абдуллы Шаига, параллельной проспекту Нариманова. Там сносят старые одноэтажные дома, построенные в советское время и еще раньше, а на их месте закладывают парк»..

Кроме того, в ходе интервью был затронут вопрос о не принятых в эксплуатацию многоквартирных домах.

Эльхан Асадов отметил, что на сегодняшний день из не принятых в эксплуатацию многоквартирных домов осталось лишь 67.

«Это связано с тем, что некоторых из тех, кто строил эти здания, сегодня нет в живых, а некоторые осуждены за различные уголовные деяния. Поэтому устранять недочеты некому. Без устранения недочетов нельзя принять решение о приеме в эксплуатацию. Вся информация об этих зданиях, в том числе о расходах на устранение недочетов, была представлена в вышестоящие органы. Возможно, в будущем будут предприняты меры и в отношении этих 67 зданий».