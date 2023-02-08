ООН не может проверить расследование американского журналиста Сеймура Херша об ответственности США за взрывы на «Северных потоках».

Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

«Во-первых, у меня нет возможности проверить это сообщение. Американским журналистам определять достоверность этих заявлений. Сверх этого у меня нет комментариев», — сказал Хак.

Тем временем, Белый дом заявил, что сообщения о причастности США к взрывам на «Северных потоках» – «ложные и полностью выдуманные».

«Это ложные и полностью выдуманные сообщения», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Пресс-служба ЦРУ распространила сообщение, в котором назвала публикацию «полностью и целиком ложной».