Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла в ходе торгов 7 февраля выше 82 долларов за баррель (почти на один процент), следует из данных Межконтинентальной биржи.

На момент написания новости Brent стоил 82,34 доллара за баррель. Нефть дорожает второй день подряд, после того, как 6 февраля ее стоимость опустилась почти до 79 долларов за баррель. На цены влияют возможные колебания предложения из-за того, что Турция приостановила поставки топлива на свой экспортный терминал Джейхан в связи с мощнейшими землетрясениями.