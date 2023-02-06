Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к международному сообществу с призывом оказать помощь Турции и Сирии в ликвидации последствий землетрясения, сообщает ТАСС.

По словам генсека, всемирная организация «полностью готова поддержать меры реагирования».

«Наши команды на месте оценивают потребности и оказывают содействие», — заявил он.

Как указал Гутерриш, в ООН рассчитывают на международное сообщество «в оказании помощи тысячам пострадавших семей, многие из которых уже остро нуждались в гуманитарной помощи в труднодоступных районах».

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.