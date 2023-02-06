Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к международному сообществу с призывом оказать помощь Турции и Сирии в ликвидации последствий землетрясения, сообщает ТАСС.
По словам генсека, всемирная организация «полностью готова поддержать меры реагирования».
«Наши команды на месте оценивают потребности и оказывают содействие», — заявил он.
Как указал Гутерриш, в ООН рассчитывают на международное сообщество «в оказании помощи тысячам пострадавших семей, многие из которых уже остро нуждались в гуманитарной помощи в труднодоступных районах».
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
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