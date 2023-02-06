Экспортные операции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на территории Турции продолжаются. Об этом АПА сообщила завотделом по связям с общественностью компании «BP-Azerbaijan» Тамам Баятлы.

«Во время произошедшего сегодня землетрясения в Турции трубопровод не пострадал. Экспортные операции продолжаются, и нефть собирается в резервуары на терминале Джейхан», — сказала она.

По словам Баятлы, в связи с утечкой нефти в части терминала, откуда нефть грузится в танкеры, загрузка временно приостановлена.

Тамам Баятлы также добавила, что утечка уже устранена, и проводятся соответствующие работы по расследованию и оценке. По завершению этих работ отправка судов из терминала будет восстановлена.