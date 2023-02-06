Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Казахстана.

Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, подземный толчок был зафиксирован в 19:02 по местному времени. Эпицентр стихии находился в 628 км к западу от Алматы. Очаг залегал на глубине 5 км.

Как уточнили сейсмологи, землетрясение силой 2-3 балла по шкале МSК-64 ощущалось в третьем по величине городе республики Шымкенте с населением более 1,1 млн человек, а также силой 2 балла — в поселке Темирлан, расположенном в нескольких десятках километров от Шымкента.