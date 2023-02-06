Ранним утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло сильнейшее землетрясение, в результате которого обрушилось множество зданий.

Как сообщает Fanatik, в провинции Малатья под завалами оказались 14 волейболисток клуба «Хатай». На данный момент об их судьбе ничего неизвестно.

Также в результате землетрясения пострадали члены мужской волейбольной команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор». Известно, спасателям удалось найти троих спортсменов.

В городе Кахраманмараш под завалы попали 30-40 спортсменов из борцовского клуба.

«Здание, в котором находились 30-40 наших борцов в борцовском клубе из Кахраманмараша, также было разрушено. Наши спортсмены лежат под завалами. Ждем срочной помощи», — написал олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Таха Акгюль в соцсетях.