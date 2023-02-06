Болгария отправляет в Турцию поисково-спасательную группу.

Об этом на своей странице в Twitter написал президент Болгарии Румен Радев.

«Мы глубоко опечалены известием о разрушительном землетрясении, которое произошло сегодня утром в Турции. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, наши мысли с пострадавшими. Мы солидарны с добрососедской Турцией, и отправляем спасательные группы», — написал президент.

Албания тоже отправляет спасателей в Турцию.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

«Мы глубоко опечалены известием о разрушительном землетрясении, произошедшем в некоторых регионах Турции и Сирии. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наша миссия спасателей отправится в Турцию сегодня», — отметил премьер-министр Албании.