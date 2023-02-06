Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что поручил Министерству иностранных дел возглавить программу экстренной помощи Турции, чтобы справиться с серьезной катастрофой.

«От имени Государства Израиль я хотел бы выразить глубокую скорбь турецкому народу в связи с сильным землетрясением, которое произошло сегодня вечером на юге Турции. Мы соболезнуем пострадавшим и желаем раненым скорейшего выздоровления. Я поручил Министерству иностранных дел возглавить программу экстренной помощи Турции, чтобы справиться с серьезной катастрофой», — сказал он.