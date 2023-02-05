Беларусь до апреля получит от России вертолеты Ми-35М, а также в этом году планирует закупить у нее самолеты Су-30СМ.

Об этом в эфире телеканала СТВ заявил командующий ВВС и силами ПВО Беларуси Андрей Лукьянович.

«Буквально пару недель назад мы получили новую батарею Тор-М2, в ближайшее время мы получим для авиации вертолеты Ми-35М», — сказал он, уточнив, что до апреля вертолеты будут находиться на беларуских аэродромах.

Лукьянович также добавил, что на 2023 год запланирована закупка у России самолетов Су-30СМ.