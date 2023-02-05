Скончался экс-премьер Египта Шериф Исмаил, сообщает ТАСС.

Шериф Исмаил умер в субботу вечером в Каире в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.

Церемония прощания с ним прошла в воскресенье в мечети имени маршала Хусейна Тантави в районе Нового Каира. В ней принял участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, чьим помощником по вопросам национальных проектов был Исмаил. «Шериф Исмаил является одним из ярких национальных символов, он нес свою службу с отдачей, большим трудом и честностью в непростой период жизни страны, что высоко ценит Египет и его народ», — заявил на траурном мероприятии ас-Сиси, его слова приводит египетский телеканал «Ан-Нил».

«Я глубоко скорблю по этому добродетельному человеку из числа лучших людей Египта, человеку, в котором воплотилась совесть нации — бывшему премьер-министру Шерифу Исмаилу», — написал президент в своих официальных аккаунтах в соцсетях. «Я не видел в этом великом человеке ничего, кроме беспристрастности, искренности, честности и желания отдавать», — отметил президент Египта, выразив соболезнования семье умершего, а также всему «египетскому народу, потерявшему этого честного человека».

На траурной церемонии также присутствовали нынешний премьер-министр Мустафа Матубли и другие государственные чиновники.