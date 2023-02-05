Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что нашел с Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке.

По словам премьера, Иран хочет создать «армию» и расположить ее в Сирии рядом с границей Израиля. «Именно Иран хочет не только создать ядерное оружие, чтобы нас уничтожить, а также подвергнуть нас опасности. Изначально я сказал Путину: «Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно…. Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое». Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам. Мы решили оставить друг друга в покое, каждый со своей стороны», — заявил премьер французскому телеканалу LCI.