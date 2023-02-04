Работы по созданию на турецкой территории международного газового хаба вступили в завершающую стадии.
Первую торговую операцию на его площадке планируется провести в текущем году, сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.
Работы по созданию на турецкой территории международного газового хаба вступили в завершающую стадии.
Первую торговую операцию на его площадке планируется провести в текущем году, сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.
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