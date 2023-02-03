Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ей во время визита в Киев пришлось прятаться в бомбоубежище. По её словам, это произошло утром, когда она и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетили почтовое отделение в районе площади Майдан.

«[Я] обнаружила много людей, которые пришли заменить свои старые электрические лампочки на современные LED-лампы, пожертвованные Украине Евросоюзом… После этого короткого визита был авианалёт, мне пришлось укрыться в убежище», — сказала она в ходе пресс-конференции, назвав этот случай символичным.