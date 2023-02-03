Участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачин против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжают проявлять высокую активность.

Протестующие требуют положить конец экотеррору на территории Азербайджана. В настоящее время они находятся в прекрасном расположении духа, сообщает «Репорт».

Не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, протестующие скандируют лозунги: «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да».