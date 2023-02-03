Модельер, основатель дома моды Paco Rabanne Пако Рабан умер во Франции на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство AFP.
По данным BFMTV, он умер в своём доме в коммуне Плудальмезо на северо-западе Франции.
Модельер, основатель дома моды Paco Rabanne Пако Рабан умер во Франции на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство AFP.
По данным BFMTV, он умер в своём доме в коммуне Плудальмезо на северо-западе Франции.
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