3 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратина, участвующего в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Глава государства вспомнил свой государственный визит в Италию в 2020 году, а также официальный визит в сентябре прошлого года, с удовлетворением отметил встречи с Президентом и другими высокопоставленными официальными лицами этой страны. Ильхам Алиев подчеркнул, что на основе подписанных документов азербайджано-итальянское сотрудничество развивается в духе стратегического партнерства, политический диалог между нашими странами находится на высоком уровне.

Было отмечено, что сотрудничество между Италией и Азербайджаном охватывает не только энергетический сектор, но и очень широкие сферы, особо подчеркнуто сотрудничество в области науки и образования. Было доведено до внимания важное значение открытия в Баку Итальяно-азербайджанского университета в соответствии с документом, подписанным между Университетом АДА и итальянскими университетами.

В то же время было подчеркнуто, что итальянские компании активно работают на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Отмечалось, что сотрудничество между Азербайджаном и Италией развивается во всех сферах на основе дружбы и взаимопонимания. Кроме того, было подчеркнуто значение проекта ТАР, являющегося важным компонентом сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе.

Итальянский министр, в свою очередь, выразил признательность за оказанный прием и подчеркнул значение дискуссий в рамках министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора. Министр сказал, что отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства, и отметил, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Италии.

Джильберто Пикетто-Фратин подчеркнул значение расширения в ближайшем будущем пропускной способности проекта ТАР, и заявил, что Италия заинтересована в увеличении экспорта газа из Азербайджана. Отметив, что Азербайджан обладает большим потенциалом возобновляемой энергии, гость сказал, что итальянские компании намерены в будущем сотрудничать с нашей страной и в этой сфере.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.