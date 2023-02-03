На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении военных боеприпасов на территории города Баку Бинагадинского района.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена мобильная группа по разминированию Службы спасения особого риска (ССОР) МЧС.

При осмотре места были обнаружены 10 штук 100-мм минометных снарядов, 2 штуки 100-мм танковых снарядов, 10 штук RPQ-7 снарядов и несколько осколков снарядов.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами мобильной группы ССОР.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.