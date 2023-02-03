На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении военных боеприпасов на территории города Баку Бинагадинского района.
К месту происшествия незамедлительно была привлечена мобильная группа по разминированию Службы спасения особого риска (ССОР) МЧС.
При осмотре места были обнаружены 10 штук 100-мм минометных снарядов, 2 штуки 100-мм танковых снарядов, 10 штук RPQ-7 снарядов и несколько осколков снарядов.
Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами мобильной группы ССОР.
Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.
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