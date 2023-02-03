В Азербайджане полиэтиленовые пакеты, выдаваемые покупателям в маркетах, могут стать платными в ближайшие дни.

В связи с этим Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком направила письмо крупным торговым сетям, передает Qafqazinfo.

В письме отмечается, что на основании запроса Министерства экологии и природных ресурсов необходимо в срочном порядке принять меры по представлению полиэтиленовых пакетов толщиной 15-20 микрон в качестве отдельного вида продукции в кассах.

В маркетах заявили, что такое письмо действительно было им направлено и что в настоящее время розничный сектор готовится к принятию мер. Выяснилось, что компаниям дали время до 15 февраля. Что касается цен на полиэтиленовые пакеты, то единая цена пока не определена.