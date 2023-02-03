Компания BOLT, работающая как международная платформа-агрегатор такси, была оштрафована на крупную сумму за попытки монополизма недобросовестной конкуренции в Азербайджане.

Транспортная компания ООО Delivery Azerbaijan, принадлежащая «189 такси», обратилась в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком с жалобой на ООО Bolt Services AZ. В жалобе указано, что ООО Bolt Services AZ допускает недобросовестную конкуренцию, выводя с рынка незаконными способами других субъектов рынка.

Расследование подтвердило, что это утверждение соответствует действительности.

В Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком возбуждено дело в отношении ООО Bolt Services AZ по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Как сказано в сообщении службы, по результатам расследования к ООО Bolt Services AZ применена финансовая санкция в размере 113 тысяч манатов.