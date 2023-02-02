В последнее время регион Южного Кавказа не сходит с центра мирового внимания. Вновь разворачиваются геополитические сценарии и снова нас хотят втянуть в чужую игру. Регион бурлит. Информационное пространство переполнено противоречивыми материалами и сложно понять, кто на чьей стороне находится. Но это вовсе не хаос, а как раз часть стратегии.

Если вспомнить отдельные эпизоды из истории региона, то сразу станет ясно, что наш геополитический ареал почти всегда находился в центре пересечения интересов противоборствующих сторон. Именно в данном контексте следует отметить, что регион, в частности Азербайджан для ведущих держав мира был необходим не как «драгоценное ювелирное изделие», а как «драгоценный камень». Иными словами, их интересовал потенциал нашей территории, а не развитие самого региона. Эту жесткую правду следует учитывать в процессе выстраивания геостратегических стратегий.

Анализ внешней политики главы государства Ильхама Алиева позволяет утверждать, что акцент на ведение независимой дипломатической линии объясняется стремлением обеспечить баланс интересов. Баланс интересов в международных отношениях имеет ту же стратегическую значимость, что и фактор внутриполитической стабильности в обеспечении устойчивого развития страны.

Именно здесь необходимо перейти непосредственно к нашим политическим реалиям. Победа Азербайджана создала в регионе абсолютно новую реальность. Вспомните, президент Азербайджана в своих выступлениях открыто говорил об этом. Поэтому новые реалии требуют переоформления правил геополитических игр, которые разворачиваются в нашем регионе.

На одной чаше весов находятся победа, глобально значимые гуманитарные инициативы, гарантии энергетической безопасности, экономический потенциал, вероятность выстраивания новых транспортных маршрутов, которые могут изменить экономическую географию мира, вероятность появления новой глобальной силы в лице единства тюркского мира. А на другой условной чаше весов глобальной геополитики находятся потенциальные очаги новых региональных конфликтов, которые могут затянуть весь регион в «трясину» и помешать развитию и превращению его в один из прогрессивных регионов мира. То есть, политические сражения за регион будут продолжаться.

Особе внимание обратите на время, когда наш регион стал «сейсмическим». Это произошло после того, как только мы очутились в шаге от мира. Увы, но мир не в интересах тех стран, которые хотят видеть наш регион в качестве драгоценного камня. Мир — это гарантия развития не только Азербайджана, но и всего региона. Развитие региона станет естественным препятствием для внешнего вмешательства, а следовательно регион перестанет быть всего лишь объектом чьих-то стратегий и посягательств и станет полноправным сильным субъектом глобальной геополитики. Но как видно, некоторые не хотят делиться этим своим статусом.

Иран, Армения и национальные интересы ведущих игроков, как раз и являются сторонами этого «Бермудского треугольника» в геополитике региона. Именно в этом условном «Бермудском треугольнике» исчезают интересы самих стран и народов данного региона.

Поэтому во всем, что происходит сегодня можно заподозрить любую сторону этого «треугольника». Иранские провокации, безответственные высказывания официального Еревана, спекуляции международных организаций — все это является инструментарием основных геополитических игроков. Поэтому нельзя поддаваться эмоциям, необходимо искать новые источники силы, а это именно то, что делает президент Азербайджана. Все международные и экономические инициативы президента нацелены на поиски новых альтернативных источников силы.

Развивая данный контекст, конечно же, необходимо подчеркнуть значимость создания Общины Западного Азербайджана. На фоне всего того, что происходит в регионе, а также на фоне геополитических сценариев, которые пытаются навязать нашему региону, инициатива «Западного Азербайджана» является гуманитарной пилюлей, способной спасти, сохранить и развить мир во всем регионе. Философия идеи «Западного Азербайджана» не в агрессии и проявлении территориальных претензий, как это делала и делает Армения, а в обеспечении атмосферы мирного сосуществования. Таким образом, «Западный Азербайджан» — это рука диалога, которую протягивает Азербайджан.

Асиф Адиль