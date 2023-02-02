Россия не обращалась за помощью к ОДКБ, сообщил Лавров в интервью телеканалу «Россия24».

Отвечая на вопрос о возможности оказания помощи России странами ОДКБ во время войны с Западом в Украине, Лавров сказал, что его страна не обращалась в ОДКБ с такой просьбой:

«Там написано, что по просьбе одного из государств-участников… Мы ни к кому не обращались с такой просьбой. Считаем, что у нас есть все необходимое для выполнения задач специальной военной операции, для прекращения войны, которую Запад ведет посредством режима в Украине. Да, мы видим, что против нас воюет весь альянс НАТО. Их заявление «мы не воюем, мы только вооружаем» смехотворно. По оценкам экспертов, украинцы не могут управлять поставляемым Украине вооружением и военно-техническими системами. Научиться управлять этими системами за два-три месяца невозможно. Мы же сами решаем все вопросы. Мы ни к кому не обращались. Я не буду сейчас анализировать, почему мы не обратились за помощью. Нам это просто не нужно», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров напомнил, что в январе прошлого года ОДКБ отреагировала в течение суток на запрос президента Казахстана, а также о том, что ОДКБ была готова направить в Армению миротворческую миссию после инцидента на условной армяно-азербайджанской границе в сентябре прошлого года.