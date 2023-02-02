Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «мы все хотим», чтобы война с Украиной закончилась. Однако временной фактор — не главный в этом вопросе, а итоги для Москвы. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Все хотят, чтобы ситуация в Украине завершилась, но здесь важно не время, а качество итогов для русских людей», — сказал он.

Кроме того, российский министр утверждает, что Украину никто не пытается убедить вернуться к мирным переговорам с РФ. При этом, по его мнению, Владимир Зеленский не ощущает себя самостоятельной фигурой, а им манипулируют извне. Он добавил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине — ложь и Москва «продолжит это опровергать».

Глава МИД РФ также вспомнил о Молдове. По его словам, на роль «следующей Украины» Запад сейчас якобы приглядывает эту страну, а ее президент Майя Санду «готова практически на все».

Напомним, 1 февраля представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Украина находится на пороге очень активной фазы войны с Россией. По его словам, в Москве прекрасно понимают, что международная поддержка Киева усиливается, поэтому усиливают наступление, чтобы достичь хоть каких-то результатов.