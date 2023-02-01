Несмотря на морозную погоду и вечернее время суток, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.

Демонстранты проявляют высокую активность, волю и настойчивость, призывая мировое сообщество встать на защиту экологии, пишет «Репорт».

Принимающие участие в акции волонтеры и эко-активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду — нет! Мониторингу — да». Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.