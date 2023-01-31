Автомобили, принадлежащие российским миротворцам, свободно передвигаются по зоне проведения мирной акции на дороге Лачин-Ханкенди.

Созданы условия для свободного проезда через территорию акции одного легкового автомобиля, принадлежащего российским миротворцам, следовавшим из Ханкенди в Лачинском направлении. Кроме того, в Ханкенди проехали шесть автомобилей снабжения и две легковые автомобили миротворцев, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Это еще раз показывает, что участники акции не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях. Опубликованные в армянской прессе информация о том, что протестующие якобы перекрыли дорогу Ханкенди-Лачин и не пропускают машины снабжения, является очередной дезинформацией противоположной стороны.