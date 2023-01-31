В Азербайджане купля-продажа движимого имущества на общую сумму более 15 тысяч манатов будет осуществляться только в безналичном порядке.

Об этом говорится в новой статье 3.4.16, нашедшей отражение в поправке к закону «О безналичных расчетах», распоряжение о применении которой подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, платежи по купле-продаже движимого имущества, зарегистрированного в государственных реестрах (за исключением продажи автомобилей) на общую сумму более 15 тысяч манатов будут производиться только в безналичном порядке.

Закон вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

Также определена предельная сумма, при превышении которой купля-продажа драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов, а также изделий культурного назначения будет осуществляться только в безналичном порядке. При этом, согласно закону, при превышении общей суммы драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов, а также изделий культурного назначения 15 тысяч манатов оплата их стоимости будет осуществляться только в безналичном порядке.