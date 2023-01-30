Акция протеста азербайджанских экоактивистов и молодых волонтеров на дороге Лачин-Ханкенди, которые требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и дать разрешение на проведение мониторинга на месторождениях «Гызылбулаг» и «Демирли», продолжается с высоким патриотическим настроем даже ночью, пишет АЗЕРТАДЖ.

Ее участники, несмотря на морозную погоду, в настоящее время находятся на дороге Лачин-Ханкенди. Они скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках с требованием прекратить экологический террор.