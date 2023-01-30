Находящийся в грузинской тюрьме третий президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили страдает от поражения нескольких систем организма, сообщила на заседании Тбилисского городского суда эндокринолог Лали Джавашвили. Об этом 30 января проинформировало агентство «Новости Грузия».

По словам Джавашвили, которая выступала как независимый эксперт, Саакашвили находится «в одном шаге» от полиорганной недостаточности.

«Полиорганная недостаточность – неотложное состояние, когда за отказом одного органа следует каскад [отказов органов], и это может привести к летальному исходу», – объяснила медик.

Она назвала состояние Саакашвили «тяжелым», и предупредила, что «меры необходимо принимать срочно».