31 января Международный суд ООН проведет публичные слушания по инициативам Азербайджана относительно юридического преследования в отношении Армении.

Согласно информации Госкомитета по делам диаспоры, слушания посвящены обращению Азербайджана от 3 января относительно назначения к Армении временных мер.

Публичные слушания по Международной конвенции Об отмене всех форм расовой дискриминации (Азербайджан против Армении) пройдут во Дворце мира в Гааге под председательством судьи Джоана Донохью.

Представители азербайджанских активных диаспорских организаций в Королевстве Нидерландов – Ассоциация тюркской культуры Азербайджана в Нидерландах, Конгресс азербайджанцев Бенилюкса, Нидерландско-азербайджанский дом, Международный женский клуб, «Родина», Союз азербайджанских женщин Европы, Координационный совет азербайджанцев Нидерланды-Бельгия с сегодняшнего дня стали собираться перед Дворцом мира в Гааге для поддержки правой позиции нашей страны в международной плоскости. Активисты диаспоры держат в руках плакаты, осуждающие армянскую агрессию, пытаются привлечь внимание судей, призывая их к справедливости.