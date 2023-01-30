Министр обороны Британии Бен Уоллес, вслед за экс-премьером Борисом Джонсоном, поделился своими воспоминаниями того, что предшествовало войне в Украине. Он рассказал о своей встрече с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым, которая состоялась 11 февраля 2022 года в Москве.

Тогда россияне заверяли, что не будут наступать на Украину, однако, по словам Уоллеса, «обе стороны понимали, что это ложь».

«Я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я вру, и я знаю, что ты знаешь, что я вру, но я продолжу тебе врать», — прокомментировал беседу глава Минобороны Соединенного Королевства.

А в конце встречи Герасимов заявил ему, что Россия «никогда больше не будет унижена».