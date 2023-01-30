Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон обнародовал подробности своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным перед началом российского вторжения в Украину в феврале прошлого года.

«В какой-то момент он (Путин – ред.) будто пригрозил мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом духе», — цитирует BBC слова Джонсона, сказанные в документальном фильме «Путин против Запада».

Издание сообщает, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

«Я думаю, что, судя по его (Путина, – ред.) очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам», – рассказал экс-премьер Британии.

Во время разговора Джонсон также пытался донести до Путина, что Украина «в ближайшее время» не вступит в НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать «больше, а не меньше НАТО» у границ РФ.