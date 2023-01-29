Визит президента Арабской Республики Египет Абдельфаттаха Ас-Сиси в Азербайджан стал знаменательным событием, которое открыло новую страницу в развитии двусторонних отношений, сообщает Report.

По итогам встречи Ильхама Алиева и Абдельфаттаха Ас-Сиси в расширенном формате состоялась церемония подписания документов. Так, подписан меморандум о сотрудничестве в области управления водными ресурсами, в области культуры и еще один документ между Министерством экономики Азербайджана и Министерством торговли и промышленности Египта.

Как сказал Ильхам Алиев в заявлении для прессы со своим египетским коллегой, были обсуждены многие вопросы как на встрече один на один, так и на встрече с участием делегаций.

«Мы пришли к общей позиции по будущему сотрудничеству — это сотрудничество должно быть углублено и расширено. Для этого есть все возможности, и сегодняшний визит — еще одно тому подтверждение»,- сказал глава государства.

Абдельфаттах Ас-Сиси, в свою очередь, отметил важность устранения существующих препятствий на пути иностранных инвесторов в Египет, создания для них условий и дальнейшего упрощения юридических процедур, добавив, что, учитывая, что Египет играет роль ворот на Африканский континент, соглашения, подписанные в сфере свободной торговли между двумя странами имеет первостепенное значение.