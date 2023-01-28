Акция протеста азербайджанских волонтеров-экоактивистов и молодых добровольцев на дороге Лачин-Ханкенди с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана и дачи разрешения на проведение мониторинга на месторождениях Гызылбулаг и Демирли, с высоким настроем продолжается и в ночные часы.

Несмотря на морозную погоду, участники акции в настоящее время находятся на дороге Лачин-Ханкенди. Они скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках о прекращении экологического террора.

Напомним, что по итогам обсуждений, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, специалисты министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должны были провести мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, и связанных с этим экологических и других последствий. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся. В знак протеста азербайджанские экоактивисты с 12 декабря проводят мирную акцию на дороге Лачин – Ханкенди, проходящей через территорию города Шуша.