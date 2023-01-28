Испанская полиция изъяла 4,5 т кокаина оценочной стоимостью 105 млн евро (114 млн долларов) с судна для перевозки скота у Канарских островов, сообщает Reuters.

Корабль Orion V шел под флагом Того из Колумбии. Арестованы 28 членов экипажа. Операция по их задержанию проводилась в сотрудничестве с полицией Того и Управлением по борьбе с наркотиками США. Корабль до этого останавливался в портах дюжины стран. Офицеры выгрузили «десятки ящиков» с кокаином на острове Гран-Канария.

Контрабандисты стали использовать суда для перевозки скота, потому что так труднее отслеживать перевозимый груз. «Международные организации снова начинают заниматься перевозками наркотиков из Латинской Америки в Европу, используя домашний скот, чтобы затруднить контроль и локализацию груза», — уточнили в испанской полиции.