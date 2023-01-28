28 января после завершения церемонии подписания документов президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси выступили с заявлениями для прессы.
Новость дополняется.
28 января после завершения церемонии подписания документов президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси выступили с заявлениями для прессы.
Новость дополняется.
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