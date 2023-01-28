Россия и Турция начали на экспертном уровне обсуждать ряд деликатных вопросов безопасности газового хаба. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Высокопоставленный дипломат отметил, что результатом усилий сторон стала инициатива президента России Владимира Путина о создании на территории Турции газового хаба. «В настоящее время на экспертном уровне обсуждаются различные аспекты реализации этой идеи, в том числе деликатные, — пояснил он. — С удовлетворением воспринимаем энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу».